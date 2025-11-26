巨人の育成・中田歩夢内野手が２６日、ジャイアンツ球場で行われた育成練習に参加した。トレーニング場でみっちりと筋力トレーニングを行った後、室内練習場に移動してマシン打撃やノックなどを受けた。強肩と広い守備範囲を生かした高い守備力を武器に、昨年３月に支配下昇格を果たしたが、昨年オフに再び育成契約に。今季は３月に右手薬指を骨折して離脱もあったが、２軍では３８試合に出場して打率２割６分９厘、０本塁打、