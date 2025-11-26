元西武監督の辻発彦氏（67）が25日放送のBSフジ「プロ野球レジェン堂」（火曜後10・00）にゲスト出演。自身にまつわる球界の七不思議？を明かした。番組MCを務める徳光和夫（84）から「初めてですか？」と聞かれたアシスタントの遠藤玲子アナウンサー（43）が「ちゃんとお話しさせていただくのは初めてです」とした上で「取材の時にお見かけすることはあって。その時から私、辻さんってこんなにスタイルのいい、背の高い方な