男子ゴルフのカシオ・ワールドオープンはあす27日から4日間、高知・Kochi黒潮CCで開催される。元プロ野球選手の松坂大輔氏（45）が自身初のレギュラーツアーに参戦する。プロアマ戦後、取材に応じ「やるからには最初から予選通過を諦めてやるわけにはいかない」と意気込みを語った。昨年は下部ツアーに2試合出場したが、今回がレギュラーツアー初参戦。シーズン終盤の試合ということもあり、「シードが懸かっている選手もい