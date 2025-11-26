聴覚に障害のあるアスリートの祭典、デフリンピック。サッカー男子の日本代表が25日、決勝戦に臨みました。初の世界一をかけ、トルコと対戦した日本。日本の守護神、キャプテンの松元卓巳選手の地元、福岡県宇美町からもエールが送られました。■鬼丸ゆりか記者「今、試合が始まりました。会場の一角には、松元選手へのメッセージが書かれた横断幕が掲げられていて、地元の人たちが応援に駆けつけています