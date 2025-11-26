高市首相が、就任後初めての党首討論に臨みました。国会記者会館から、フジテレビ政治部・福田真子記者が中継でお伝えします。トップバッターの立憲民主党・野田代表から、日中関係が悪化している責任について問われた高市首相は「国益を最大化することが私の責任だ」と述べました。立憲民主党・野田代表：総理のご発言は、事前に政府内や自民党内で調整した発言ではなかったと思う。日中関係が悪化してしまったことについて、総理