政府、２５年度の追加国債１１兆円超の方針＝テレ朝 政府は、２０２５年度の補正予算案で、１１兆円以上を国債で賄う方針であるとテレビ朝日が２６日に、政府関係者の話を基に報じた。 ＊２４年度の補正予算での追加発行額はおよそ６．７兆円だった。 （ブルームバーグ）