アジア・コモディティ騰落率ランキング＝11/26営業日時点＝ 大連とうもろこし 0.58％ 上海銅 0.31％ 上海異形鉄筋 -0.12％ 上海ゴム -0.65％ 大連ポリエチレン -0.82％ 上海重油 -1.84％ ＊数値は前日比％