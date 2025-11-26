2013年11月、第33回ジャパンカップで優勝し、史上初の連覇を達成したジェンティルドンナ＝東京競馬場日本中央競馬会（JRA）は26日、2012、13年にジャパンカップで史上初の連覇を達成するなど、G1レース7勝を挙げた名牝ジェンティルドンナが、25日にけい養先の北海道安平町のノーザンファームで死んだと発表した。16歳だった。12年に桜花賞、オークス、秋華賞の牝馬3冠とジャパンCを勝ち、年度代表馬に輝いた。14年にはドバイ・