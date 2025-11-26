水産庁は26日、太平洋クロマグロの漁獲枠を巡り、2026年度の国内配分案を示した。都道府県が管理する沿岸漁業は25年度の水準を据え置き、30キロ以上の大型魚に2990.7トン、小型魚に3066トンを振り分けた。国際会議での合意を踏まえた措置。12月8日に開く審議会で正式決定する。都道府県別では、大型魚は青森県が685.8トンで最も多く、北海道が446.5トンで続いた。小型魚は最多の長崎県が879.9トン、次いで多い青森県が340.5ト