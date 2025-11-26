コンプライアンス上の問題を理由に番組を降板した、元TOKIOの国分太一さんが、日本テレビの対応をめぐって、日弁連に人権救済の申し立てをした問題で、国分さん側がきょう記者会見を行いました。 【写真を見る】【 国分太一 】 「立場と環境にあぐらをかいていた」「心からお詫び」会見で謝罪と涙「人生のほとんどはTOKIO」「家族の日常を奪ってしまいました」国分太一さんをめぐって日本テレビは2025年6月、「過去にコン