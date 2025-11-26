国会では、高市総理就任後、初めての党首討論がおこなわれました。各党党首からの追及にどう答えたのでしょうか？立憲民主党野田佳彦 代表「台湾有事をめぐって、存立危機事態に関わる具体的な事例を挙げて総理が答弁をされました。それ以降、残念ながら日中関係は極めて冷えた関係になってしまいました。総理はどのような“責任”を感じていらっしゃるのか」高市総理「対話を通じて、今より包括的な良い関係を作っていく、