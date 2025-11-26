来年度の税制改正に向け、「住宅ローン減税」や「NISA拡大」の議論が本格化しています。自民党の税制調査会で、きょう、今年の年末の入居までで期限を迎える「住宅ローン減税」について、議論が交わされました。年末のローン残高の0.7％分を▼新築では原則13年間、▼中古では原則10年間、所得税などから減税する制度で、政府・与党は延長を前提に見直しを議論しています。自民党小野寺五典 税調会長「新築と既存住宅（中古