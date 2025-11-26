阪神・木浪聖也内野手（３１）が２６日、西宮市内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、１０００万減の５５００万円でサインした。（金額は推定）今季開幕スタメンは勝ち取るも、６月下旬に降格。７月３１日に再昇格したが、小幡、熊谷らと遊撃のポジションを争う中で昨季１１６だった出場試合数は７２に減少。打率・１９３、０本塁打、１５打点だった。「ふがいないシーズンだったことには間違いない。でも悪かったこともある