TBS龍宝正峰社長が26日、都内の同局で定例会見を行い、来年3月で終了する「アッコにおまかせ！」（日曜午前11時45分）の司会、和田アキ子（75）への感謝を述べた。85年10月にスタートした同番組は今年、放送40周年を迎えた。来春でのレギュラー放送終了決定を受け、同社長は「40年間、日曜の午後、生放送に対応していただいたことは、本当に和田さん、サポートされた出演者の皆さま、視聴者の皆さま、多くの方に感謝を申し上げます