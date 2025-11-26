全国ツアーの真っただ中にある５人組ロックバンド「RAZOR（レザー）」。ベーシスト・IZAは今、“変化”と確かな“手応え”を感じている。ソロインタビューでは結成9年というキャリアを振り返りつつ、来年に迫る10周年への思いを語った。（ヴィジュアル系特集取材班）「今回のツアーで一番感じているのは、“新しい顔”が増えたことですね」。 その声には驚きと喜びが入り混じる。結成9年目を迎えたRAZORに、ここへきて「初め