26日の日経225オプション2025年12月限（最終売買日12月11日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1万5125枚だった。うちプットの出来高が9703枚と、コールの5422枚を上回った。プットの出来高トップは4万7000円の536枚（355円安405円）。コールの出来高トップは5万5000円の834枚（18円高50円）だった。 コールプット