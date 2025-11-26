「TOKIO」のメンバーとして活動していたタレントの国分太一さんが、日弁連への人権救済申し立てに関する会見を開いたことを受け、日本テレビがコメントを発表しました。【映像】日本テレビからのコメント全文全文を紹介します。「本件につきましては、従来から申し上げているとおり、『コンプライアンス違反行為があった』ということ以上に公にできることはございません。会見で国分太一氏は『答え合わせがしたい』とおっしゃ