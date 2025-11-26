ＡＫＢ４８の?ゆいゆい?こと小栗有以（２３）の初スタイルブック「ＡＢ型の左利き」（１２月５日発売）の第２弾先行カットが解禁された。撮影のロケ地は、小栗の好きな温泉地である大分県。大自然を満喫するリラックスした表情から、フォトジェニックなカットまで、小栗の魅力を余すところなく収録している。今回公開された第２弾カットは、砂浜での自然体なカットや黒のベールを纏った大人なカット、浴衣姿など。なお、本作