26日の日経225オプション2026年2月限（最終売買日2月12日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は37枚だった。コールの合計出来高は24枚。コールの出来高トップは5万2000円の14枚（1330円）だった。プットのの合計出来高は13枚。プットの出来高トップは2万円の7枚（20円安28円）だった。 コールプット 出来高前日比