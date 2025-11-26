元兵庫県議への名誉毀損容疑で逮捕された政治団体「ＮＨＫから国民を守る党」党首の立花孝志容疑者の代理人を務める「アディーレ法律事務所」創業者の石丸幸人氏が２６日、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新し、人質司法について、言及した。９日に逮捕された立花容疑者は２９日が勾留満期となる。石丸氏は「ここまでに起訴されるか釈放されるかということに法律上はなっているが、２９日が土曜日なので実務的に前日の２８