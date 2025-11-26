歌手の浜崎あゆみ（47）が25日、Instagramを更新。移動中の姿を写した最新ショットを公開し、「目立つ〜！オーラ半端ない！」「サイボーグみたい！」など、様々な反響が寄せられている。【映像】浜崎あゆみの息子たち&「サイボーグみたい！」な姿（複数カット）2人の息子が公園の遊具で遊んでいる写真や、自宅に飾った巨大なクリスマスツリーをながめる姿など、プライベートの様子をInstagramで披露している浜崎。また、ス