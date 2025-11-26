【リオデジャネイロ＝大月美佳】クーデター未遂罪などに問われたブラジルのジャイル・ボルソナロ前大統領（７０）に対する禁錮２７年３か月の判決が２５日、確定した。最高裁は異議申し立ての期限が過ぎたことから、同日からの収監を命じた。ボルソナロ氏は逃亡の恐れがあるとして、２２日から首都ブラジリアの警察施設で拘束されていた。