大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）の岡山シーガルズが26日（水）、ベトナム出身のトラン・ティ・ビック・トゥイ（24）が新たに加入することを発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 トゥイは身長184センチのミドルブロッカー。高校卒業後にベトナムのドゥックザン・ケミカルに入団し、昨季はレンタル先のGSカルテックス・ソウルKIXX（韓国）でプレーをしていた。岡山では背番号「27」を着