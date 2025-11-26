パリ五輪バレーボール日本代表の西田有志（25）が、26日までに自身と「アストンマーティン大阪」のインスタグラムを共同投稿。新たな“愛車”との2ショットを公開した。【写真あり】西田有志、真っ白な新たな“愛車”＆真っ赤な前愛車の全貌西田とアンバサダー契約を結ぶ同社は「アストンマーティン大阪は、プロバレーボール選手・西田有志選手へ、2台目の相棒として『VANTAGE』をセレクト」と投稿。新車価格2700万円を超える