きょう26日放送のテレビ東京系『あちこちオードリー』（後11：06）では、武田真一アナ＆岡野陽一＆村重杏奈が来店し、人気企画「自作自演占い」を届ける。【写真】あちこちオードリー今後も豪華なラインアップ元NHKの武田アナが初来店。「不用意な発言したくてたまらない」「マネージャーでもある妻に手厳しく怒られる」など、日テレ“朝の顔”の意外な一面が次々明らかになる。プロデュースブランドが爆売れで絶好調、各方