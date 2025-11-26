熊本県は26日、県内のインフルエンザの報告数が警報レベルを超えたと発表しました。熊本県によりますと、11月23日から23日の調査で医療機関1定点あたりの報告患者数が32.82で、警報の基準値である30を超えました。去年と比べると約1か月早く警報レベルに達しています。保健所別では熊本市が48.17、宇城が47.80、菊池が37.71、有明が36.14となっています。 熊本県は今後、忘年会や新年会、帰省などにより更なる感染の拡大が予想