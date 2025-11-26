「Believe」でグラミー賞最優秀ダンス・レコーディング賞を獲得し、映画「月の輝く夜に」（1988年）ではアカデミー賞の主演女優賞を獲得した歌手シェール（79）が、Netflixと約1300万ポンド（約26億円）規模の契約に向けて最終段階の交渉を進めているという。1時間のエピソード7本から成るドキュメンタリーでは、シェールの結婚生活や華やかなキャリアを初めてカメラの前で振り返るこ