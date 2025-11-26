参政党は２６日、国会内で会見を開き、梅村みずほ参院議員を党ボードメンバーから解任すると発表した。会見に出席した神谷宗幣代表は「ボードメンバーの梅村を解任しました」と断言。「本人に注意していたんですが、（ある報道で）党ガイドライン通りに報道されなかった。ガイドラインを徹底してくださいの直後にそういう報道があったので、ガバナンスをきかせないと。発表するときは党の見解としてしなくてはいけなくて、個人