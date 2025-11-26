楽天の早川隆久投手（２７）が２６日、楽天モバイルパーク宮城で契約交渉に臨み、１０００万円減の６０００万円でサインした（金額はいずれも推定）。今季は２年連続で開幕投手を務めるなど投手陣の軸として期待されたが、シーズンを通して調子が上がらず、１２試合に登板して２勝８敗、防御率４・３５。９月に左肩を手術し、試合復帰まで４〜５か月を要する見込みと発表された。「苦しいシーズンではありました。コンディショニ