プロ野球・ロッテは26日、サブロー新監督が新宿のロッテ本社を訪問し、重光昭夫球団代表取締役会長オーナーに就任挨拶を行ったと伝えました。パ・リーグ最下位からの巻き返しを図るサブロー新監督。重光オーナーは球団を通じ「熱い心をもつサブロー監督の采配ならきっとチームを勝利に導き、強い組織を作りあげてくれることと確信しています」とコメントを発表しました。サブロー新監督も球団を通じて「千葉ロッテマリーンズが日本