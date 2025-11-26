【モデルプレス＝2025/11/26】タレントの丸高愛実が11月25日、自身のInstagramを更新。手料理と子供たちの反応を公開し、話題を呼んでいる。【写真】サッカー元日本代表の35歳妻「栄養バランスもバッチリ」7品並んだ豪華食卓◆丸高愛実、手料理を公開丸高は「＃丸高ごはん」とハッシュタグをつけ、唐揚げ、味噌きゅうり、人参と蓮根の金平、カリフラワーのガーリックマヨ炒め、ネギのナムル、里芋の煮物、ワカメと玉ねぎの味噌汁と