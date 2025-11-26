»°±ºÂçÃÎ¡Ê38¡Ë¤¬¡¢NHK¡Ötiny desk concerts JAPAN»°±ºÂçÃÎ¡×¡Ê11·î30Æü¿¼Ìë0»þ15Ê¬¡Ë¤Î¼ýÏ¿¤ò¤³¤Î¤Û¤ÉÅÔÆâ¤ÎÆ±¶É¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¡£¼ÂºÝ¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ç¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¹¤ë¥³¥ó¥»¥×¥È¤ÇÀ¤³¦Åª¥Ö¡¼¥à¤ò´¬¤­µ¯¤³¤·¤¿¡¢ÊÆ¸ø¶¦ÊüÁ÷NPR²»³Ú¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÆüËÜÈÇ¡£ÂçÀª¤Î¶É°÷¤¬¸«¼é¤ë¥ª¥Õ¥£¥¹¤Î°ì³Ñ¤Ç¡¢Ä«¥É¥é¡Ö¤Á¤à¤É¤ó¤É¤ó¡×¼çÂê²Î¡Ö»¸»¸¡×¤ä¡ÖHorizon Dreamer¡×¤Ê¤É5¶Ê¤òÀ¸À¼¡¢À¸±éÁÕ¤ÇÈäÏª¤·¤¿¡£Âç¹¥¤­¤Ê´ë²è¤È¤¤¤¦¡Ötiny desk¡×¤Ø¤Î½Ð±é