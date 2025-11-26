今回、Ray WEB編集部は彼氏の困ったサプライズについて読者に話を聞いて漫画にしてみました。もうすぐ主人公は誕生日を迎えます。彼氏のリョウから誕生日サプライズをされるのですが、なんと驚く場所に連れて行かれ……？リョウから「ラフな格好でいい」と言われていたのに、連れて来られたのはなんと高級ホテルでした。こんな場所だとは知らず、スニーカーで来てしまった主人公。このあと一体どうなるのでしょう……！？原案：Ray