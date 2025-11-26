プロボクシングの元WBA世界ライトフライ級王者・渡嘉敷勝男氏（65）が、2025年11月25日に公開された元世界王者・竹原慎二氏のユーチューブ動画「竹原テレビ」に出演し、プロ初黒星を喫した那須川天心（帝拳、27）に対して「ちょっとなめていたところがあった」との見解を示した。 「井上はリングに上がってきた時の顔が、ものすごく良かった」WBC世界バンタム級王座決定戦が24日にトヨタアリーナ東京で行われ、同級1位・那須川は、