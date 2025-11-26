ルーカスは多彩な変化球も持ち味とされる(C)Getty Imagesブルージェイズ左腕のイーストン・ルーカスがNPB球団へ移籍すると報じられ、注目を集めている。【写真】球団カメラマンが投稿した笑顔の大谷夫妻との3ショットを見る全米野球記者協会所属のフランシス・ロメロ記者は現地時間11月25日、自身のXに「イーストン・ルーカスは2026年にNPBに移籍する予定だと情報筋は伝えている」と投稿。ブルージェイズも球団の公式Xでルーカ