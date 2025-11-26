タレントのバカリズム（49歳）が、11月24日に放送されたバラエティ番組「バカリゲム」（フジテレビ系）に出演。ゲームをしたいものの、多忙すぎて「もう…足りない、時間が」と語った。バカリズムが仲の良い友だちとゲームをする同番組。「いや〜なかなかね、ゲームする時間がね、なくて。新しいの全然始められてないんですよね。ちょっと合間見つけてやるって言ったら、パワプロの『栄冠ナイン』かな。『栄冠ナイン』をもうずっと