リヴァプールを率いるアルネ・スロット監督が不振脱却への意気込みを示した。25日、イギリスメディア『スカイスポーツ』がコメントを伝えている。シーズン開幕前、プレミアリーグ連覇を目指す“王者”リヴァプールがここまで苦戦するとはいったい誰が予想しただろうか。滑り出しは順調だった。開幕節でボーンマスとの撃ち合いを制すと、第3節では優勝争いのライバルであるアーセナルに完封勝利。不安定なゲーム運びや失点の多