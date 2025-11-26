日大三島高校（静岡県三島市）の非常勤講師７人が２５日、手当の増額などを求めて約１５分間のストライキを行った。ストライキは、８クラスの授業時間に実施された。校門前で、非常勤講師や支援者らが「ストライキ決行中」と書かれた横断幕を掲げながら、賃金の１５％増額などを求めた。日大三島中学・高校の非常勤講師でつくる日大三島ユニオンによると、同校の非常勤講師は年収２００万円前後で、約２０年間賃金のベースア