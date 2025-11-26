介護サービス事業所のうち37.5％が2024年度に赤字経営だった。特別養護老人ホームなど施設系サービスでは44.8％、訪問介護など在宅系サービスでは35.6％が赤字だった。物価高や光熱水費の上昇などが影響した可能性もある。厚生労働省が26日、調査結果を有識者委員会に示した。委員からは赤字の要因を分析する必要があるとの意見が上がった。サービス全体での平均利益率は前年度比で横ばいの4.7％だった。調査は25年5月、全国