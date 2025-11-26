俳優の柴咲コウが、美脚が際立つ私服姿など自撮りショットを披露した。【映像】イタリアでの水着姿＆ベッドでの無防備ショットこれまでにも、イタリアのアマルフィ海岸を訪れた際の水着を着てプールで泳ぐ動画や、映画の舞台あいさつでのデコルテを大胆に露出させたセクシーなドレス姿、ベッドの上で飼い猫と写る、無防備な様子など仕事やプライベートの姿をInstagramで披露し、反響を呼んでいた柴咲。ミニ丈コーデなどオシャ