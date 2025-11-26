26日、公判のためソウル中央地裁に入る韓悳洙前首相（聯合＝共同）【ソウル共同】韓国の尹錫悦前大統領による「非常戒厳」宣言を手助けしたとして、内乱首謀ほう助などの罪に問われた前首相、韓悳洙被告の公判が26日、ソウル中央地裁で開かれ、特別検察官は懲役15年を求刑した。韓国メディアによると、韓被告は戒厳令を違憲・違法と認識しながら、合法性を与えるため閣議の招集を進言したとされる。特別検察官側は26日「戒厳令