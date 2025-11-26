コロンビアのペトロ大統領がCNNの単独インタビューに応じた/CNNコロンビア・ボゴタ（CNN）カリブ海と太平洋における米軍の活動が活発化する中、コロンビアのペトロ大統領は、トランプ米政権によるベネズエラへの圧力について、麻薬密輸対策というよりも同国の石油へのアクセス確保が主な目的だと主張した。ペトロ氏はCNNとの単独インタビューで、「（石油が）問題の核心だ」と述べ、ベネズエラの石油埋蔵量は世界最大級と目されて