千葉県の幕張メッセで、2年に1度の鉄道技術の見本市「鉄道技術展」が開催され、AI＝人工知能などを活用した最新の技術やサービスが注目されました。鉄道技術の見本市「鉄道技術展」には、過去最多の616社が出展しました。カメラによる顔認証技術や電波を活用したタッチレス改札に加え、AIによる電車の運行管理システムや、クマやシカといった動物の動きを感知し、電車との衝突を防ぐセンサーなどが注目されました。「鉄道技術展」