ロッテのサブロー監督が２６日、東京・新宿のロッテ本社を訪問し、重光昭夫球団代表取締役会長オーナーに就任挨拶を行った。重光オーナーは「サブロー監督は選手として９４年ドラフトで千葉ロッテマリーンズに入団し０５年、１０年と２度の日本一においてはチームを引っ張る活躍で貢献していただきました。現役時代から強いリーダーシップを発揮していただき、チームを鼓舞する姿を見せてくれました。そして千葉ロッテマリーン