来季の目標に「優勝」「首位打者」を掲げた横浜ＤｅＮＡの蝦名＝横浜市中区の球団事務所横浜ＤｅＮＡの蝦名達夫外野手（２８）が２６日、横浜市中区の球団事務所で契約交渉し、２千万円増の年俸４７００万円で更改した。プロ６年目の今季は後半戦から１番打者に定着。自己最多の出場１１５試合で、いずれも自己最高の打率２割８分４厘、８本塁打、４１打点を記録した。森原康平投手（３３）は今季取得した国内フリーエージェン