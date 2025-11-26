備前市役所 岡山県備前市は酒気帯び運転で検挙された一般職の20代職員を停職3カ月の処分にしました。 26日付で懲戒処分を受けたのは備前市の一般職の20代の職員です。職員は11月22日午前0時50分ごろ、岡山市東区の国道250号で酒気帯び運転の疑いで検挙されました。 備前市によりますと、職員は前日の午後7時ごろから11時ごろまで岡山市北区の飲食店で友人と飲酒し、自分の車で仮眠したあと、知人を乗せて帰宅中だったと