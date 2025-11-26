【シャイニングガンダムヘッド型スピーカー】 【ゴッドガンダムヘッド型スピーカー】 12月16日より順次登場予定 BANDAI SPIRITSは、プライズ景品「シャイニングガンダムヘッド型スピーカー」と「ゴッドガンダムヘッド型スピーカー」を12月16日より順次展開する。 本商品は「機動武闘伝Gガンダム」に登場する「シャイニングガ