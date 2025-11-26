資料 瀬戸内海でカキが大量死していることを受け、日本政策金融公庫が事業者を対象にした相談窓口を設置しています。融資や返済に関する相談に応じるということです。 ＜岡山県＞岡山支店国民生活事業0570-076541農林水産事業086-232-3611中小企業事業086-222-7666倉敷支店国民生活事業0570-077626津山支店国民生活事業0570-077483 ＜香川県＞高松支店国民生活事業0570