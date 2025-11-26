16日に電撃引退表明をしたK-1元3階級制覇王者の武尊（34）が26日、自身のインスタグラムストーリーズを更新した。妻でタレントの川口葵が27歳の誕生日を迎えたこの日、武尊は自宅での川口の写真を投稿。「あおいさん誕生日おめでとう」「いつも笑わせてくれてありがとう笑」「そして一番近くで支えてくれてありがとう」とつづった。さらに、小さい文字で「みかん丸ごと食べてる」「お気に入りのオータニTシャツ」と妻のいで