俳優で歌手の森崎ウィン（35）が26日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。自身の名前にまつわる真実を明かした。森崎はミャンマー出身で、9歳の時に来日。14歳で一度、ミャンマーに帰り、その後、再び帰国し、14歳で芸能界入りした。黒柳徹子から「ミャンマー生まれでいらっしゃって。お父さまもお母さまもミャンマーの方？」と聞かれると、森崎は「そうですね、ミャンマー人です」と回答。黒